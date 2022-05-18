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"إسرائيل" تدرس نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج لديها

الأربعاء 18 مايو 2022 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تدرس نقل الجنود الأوكرانيين الجرحى للعلاج لديها



القدس المحتلة/سما/

تدرس إسرائيل نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك التي تشهدها العملية العسكرية الروسية، جوا إلى مستشفياتها لتلقي العلاج الطبي اللازم.


وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية اليوم الأربعاء بأن "إسرائيل تدرس الآن إمكانية نقل الجنود الأوكرانيين المصابين في المعارك جوا لتلقي العلاج".


في سياق متصل، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس في تغريدة بحسابه على تويتر اليوم إن إسرائيل ستنقل على حسابها المواطنين الأوكرانيين المصابين للعلاج في البلاد.
وأضاف الوزير، أنه تحدث إلى نظيره الأوكراني، وأبلغه أنه سيتم تخصيص ملايين الشواكل الإضافية لإرسال أدوية إلى أوكرانيا.

وأواخر مارس/آذار الماضي، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الانتهاء من تدشين مستشفى ميداني في أوكرانيا بالقرب من الحدود مع بولندا.


ويأتي ذلك، تزامناً مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها، وإلزام البلاد بصفة الحياد.

كما تهدف العملية إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، من عمليات الإبادة والتطهير العرقي، التي مارستها السلطات في أوكرانيا، بدءاً من عام 2014.

#اوكرانيا #اسرائيل

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