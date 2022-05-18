النتائج الأولية لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

بدأت لجان المراقبة في جامعة بيرزيت إعلان نتائج انتخابات مجلس طلبة الجامعة التي انطلقت صباح اليوم، وأغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساءً.
وجاءت نتائج الكليات على النحو التالي:
قاعدة مبنى عبد الرحمن الجريسي - كلية الأعمال والاقتصاد
كتلة الوفاء الإسلامية 804
كتلة اتحاد الطلبة التقدمية 15
كتلة الشهيد ياسر عرفات 490
كتلة القطب الطلابي التقدمي 169
كتلة الوحدة الطلابية 23
كلية العلوم
كتلة الوفاء الإسلامية 1007 أصوات
كتلة اتحاد الطلبة التقدمية 15 صوت
كتلة الشهيد ياسر عرفات 577 صوت
كتلة القطب الطلابي التقدمي 194 صوت
كتلة الوحدة الطلابية 20 صوت
كلية الهندسة
كتلة الوفاء الإسلامية 963 صوتاً
كتلة اتحاد الطلبة التقدمية 11 صوتاً
كتلة الشهيد ياسر عرفات 716 صوتاً
كتلة القطب الطلابي التقدمي 175 صوتاً
كتلة الوحدة الطلابية 22 صوتاً
يتبع ...