النتائج الأولية لانتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

رام الله/سما/

بدأت لجان المراقبة في جامعة بيرزيت إعلان نتائج انتخابات مجلس طلبة الجامعة التي انطلقت صباح اليوم، وأغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وجاءت نتائج الكليات على النحو التالي:

قاعدة مبنى عبد الرحمن الجريسي - كلية الأعمال والاقتصاد

كتلة الوفاء الإسلامية 804

كتلة اتحاد الطلبة التقدمية 15

كتلة الشهيد ياسر عرفات 490

كتلة القطب الطلابي التقدمي 169

كتلة الوحدة الطلابية 23

كلية العلوم

كتلة الوفاء الإسلامية 1007 أصوات

كتلة اتحاد الطلبة التقدمية 15 صوت

كتلة الشهيد ياسر عرفات 577 صوت

كتلة القطب الطلابي التقدمي 194 صوت

كتلة الوحدة الطلابية 20 صوت

كلية الهندسة

كتلة الوفاء الإسلامية 963 صوتاً

كتلة اتحاد الطلبة التقدمية 11 صوتاً

كتلة الشهيد ياسر عرفات 716 صوتاً

كتلة القطب الطلابي التقدمي 175 صوتاً

كتلة الوحدة الطلابية 22 صوتاً

يتبع ...