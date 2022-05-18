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الاحتلال يفرج عن الأسير عمار أبو غليون من مخيم جنين بعد 14 عاما في السجون

الأربعاء 18 مايو 2022 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن الأسير عمار أبو غليون من مخيم جنين بعد 14 عاما في السجون



جنين/سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، عن الأسير عمار صالح محمد أبو غليون من مخيم جنين، بعد أن أمضى (14) عاما في معتقلات الاحتلال.

وأفرج عن الأسير أبو غليون من سجن "نفحة" على حاجز الظاهرية جنوب مدينة الخليل.

والأسير أبو غليون معتقل منذ عام 2004، وحكم بالسجن 14 عاما، وله شقيق معتقل منذ العام نفسه، هو منتصر المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.

وقال أبو غليون في حديث خاص لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال تواصل سياسة عزل وحرمان المعتقلين وفرض الغرامات المالية عليهم، وانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام كما حصل مؤخرا في قسم 10 بعد اقتحامه والتنكيل بالأسرى، والتنصل من الاتفاقيات.

وتطرق إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد للأسرى المرضى، من خلال اقتصار العلاج المقدم على أقراص المسكنات، إضافة إلى معاناتهم اليومية جراء عدم تقديم احتياجاتهم الإنسانية ومطالبهم الحياتية.

وقال إن رسالة الأسرى التي حملتها منهم لشعبنا هي العمل على تجسيد الوحدة الوطنية على الأرض، وبذل مزيد من الحراك لنصرة أسرانا والوقوف إلى جانبهم.

#الاحتلال #جنين

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