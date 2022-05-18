الشيخ عزام: المقاومة أشرف الخيارات طيلة الوقت في دحر الاحتلال الإسرائيلي

غزة/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في فلسطين بعد معركة سيف القدس ليست كما قبلها، مشدّدًا على أن "الشهداء صنعوا تاريخا جديدا لشعبهم وامتهم وسيف القدس كانت اكبر من مجرد معركة".

جاءت كلمة القيادي نافذ عزام، خلال المهرجان الجماهيري بعنوان "سيف القدس ما زال مشرعا" الذي تنظمه حركة الجهاد الإسلامي في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، في الذكرى الأولى لانتصار معركة "سيف القدس".



وقال القيادي عزام: إن "الشعب الفلسطيني قدم صورة مبدعة في معركة سيف القدس ويواصل التأكيد أنه جدير بالمرابطة في هذه الأرض"، موضحًا أنها كانت تأكيد أن المسجد الاقصى لا يترك وحيدا حتى لو تأخرت الدول العربية والإسلامية عن الاسناد والدعم".

وأضاف أن ابطال المعركة أكدوا أن الشعب الفلسطيني جدير بالحياة وان القضية الفلسطينية هي قضية الأمة كلها.

كما وشدّد عزام، على أن المقاومة أشرف الخيارات طيلة الوقت في دحر الاحتلال الإسرائيلي ويتأكد اليوم أنها خيار الفلسطينيين جميعا، وتابع: "سيواصل المواطنون مقاومتهم حتى استرداد حقوقهم".

كما وقال القيادي في الجهاد: إن "المسجد الأقصى محمي بوعد الله وبأبنائه المرابطين ولن يستطيع الأعداء طمس معالمه، وأهلنا في المنفى والشتات كانوا معنا كل المواجهات وهم مصرون على التمسك بحق العودة ومحو آثار النكبة".





وتوجه عزام، برسالة للعلماء والنخب والمثقفين ولكل الأجيال أن تكون فلسطين عنوانا لكل تحركاتهم، ورسالة شكر لحلفاء المقاومة وأصدقاء الشعب الفلسطيني الذين يمدونه بالسلاح وكل اشكال الدعم.