مستوطنون يقطعون 20 شجرة زيتون ويتلفون محاصيل زراعية في مسافر يطا

الخليل/سما/

قطع مستوطنون، اليوم الأربعاء، 20 شجرة زيتون، وأتلفوا محاصيل زراعية في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد العمور لـ"وفا"، إن مستوطني "اتسخا رمان" المقامة على أراضي المواطنين، هاجموا حقول المواطنين في منطقة "سادة ثغلا" بالقرب من تجمع أم الخير شرق يطا، وقطعوا وكسروا 20 شجرة زيتون مثمرة، وأتلفوا ثلاثة دونمات من المحاصيل الموسمية تعود ملكيتها للمواطن جميل عليان عوض.

وأضاف أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المستمرة على أهالي المسافر وممتلكاتهم، والتي شهدت في الفترة الأخيرة تصعيدا كبيرا، في ظل تخوف الأهالي من إقدام قوات الاحتلال على هدم وتهجير 12 تجمعا سكنيا في مسافر يطا.