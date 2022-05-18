الهيئة القيادية لأسرى حماس تدين اعتداء أسرى فتح على الأسير زلوم

غزة/سما/

أدانت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال اعتداء مجموعة من عناصر حركة فتح في قسمي 15 و 16 بسجن عوفر على مناظر الكتلة الإسلامية معتصم زلوم بعد لحظات من دخوله القسم.

واعتبرت الهيئة القيادية لأسرى حماس في بيان صحفي، الاعتداء على مناظر الكتلة الإسلامية معتصم زلوم في سجن عوفر، فعل مدان ومستنكر ويعبر عن سلوك خارج عن عادات وتقاليد شعبنا المقاوم.

وأكدت أن ما حدث للأسير زلوم أمر مدبر ومنسق حيث أنه الأسير الوحيد من بين معتقلي الكتلة، ممن تم إدخاله إلى أقسام فتح بشكل متعمد.

وأشارت إلى أن حالة التوتر الشديد التي تسود كافة أقسام سجن عوفر على خلفية الاعتداء الآثام، يتحمل مسؤوليتها وتبعتها إدارة سجون الاحتلال.

وطالبت الشرفاء بحركة فتح بالتحرك العاجل واحتواء الموقف وإدانة ما حدث وضمان عدم تكراره والحفاظ على ساحة السجون موحدة في ظل ما تتعرض له من إجراءات ومؤامرات صهيونية.