  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

140 من كبار الصحفيين الهنود: استهداف أبو عاقلة نتاج بيئة ترتكز على الإفلات من العقاب

الأربعاء 18 مايو 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
140 من كبار الصحفيين الهنود: استهداف أبو عاقلة نتاج بيئة ترتكز على الإفلات من العقاب



نيودلهي/سما/

وجه 140 من كبار الصحفيين الهنديين رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، مؤكدين ان استهدافها يأتي نتاجا لبيئة تم انشاؤها عمدا وترتكز على الإفلات من العقاب.

وقال الصحفيون: "نكتب إليكم للتعبير عن إدانتنا الشديدة لمقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي أصيبت برصاصة في رأسها، ما يؤكد مرة أخرى عدم قدرة حكومتكم على قبول الصحافة المستقلة التي تقول الحقيقة، وقد تم استهدافها رغم أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية مكتوب عليها عبارة صحافة بشكل واضح، وكانت متواجدة إلى جانب صحفيين آخرين".

وأضاف الصحفيون: "كما نشعر بالدهشة لأنه على الرغم من الإدانة العالمية، تم توجيه الشرطة مرة أخرى لوقف موكب جنازتها ولجأوا إلى العنف عندما حاول الفلسطينيون المضي قدمًا، مع تسجيل مقاطع فيديو للهجوم الوحشي على حاملي النعش الذين كادوا يسقطون النعش إلى جانب ضرب وركل المشيعين".

وطالبوا بفتح تحقيق شفاف من قبل سلطة مستقلة لضمان تحقيق العدالة، وإيقاف المزيد من الهجمات المستهدفة بالقتل.

#الهند #نيودلهي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

حماس: الرد العملي على جريمة الاحتلال باختطاف طلاب بيرزيت ذهاب الجميع للإنتخاب

الأخبار الرئيسية

1236697161

رئيس اتحاد المقاولين يوضح سبب انسحاب الطواقم المصرية من غزة وحقيقة اشراط المصريين بشأن الحديد

أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

photo_2022-05-18_14-06-23

"اسرائيل" تقرر السماح بمرور مسيرة الأعلام من باب العامود في القدس المحتلة

BeFunky-collage-6-15 (1)

تقديرات لجيش الإحتلال: الدوافع وراء العمليات دينية وليست قومية

60a51d4723f5e

صحيفة: الوسطاء عاجزون عن لجم الاحتلال والمقاومة تدرس خيارات جديدة

الاتصالات الفلسطينية