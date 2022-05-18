140 من كبار الصحفيين الهنود:إستهداف أبو عاقلة نتاج لبيئة ترتكز على الإفلات من العقاب

نيويورك /سما/

لاربعاء 18 مايو 2022

قال د عبد الرازق أبو جزر المستشار الإعلامى فى سفارة فلسطين بالهند إن

قرابة (140) من كبار الصحفين الهنود من مختلف أرجاء الهند وجهوا رسالة خاصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت حول إستهداف وقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مراسة قناة الجزيرة فى الأراضي الفلسطينية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلى .

مؤكدين فى رسالتهم أن بإستهداف أبو عاقلة يأتى نتاجا لبيئة تم إنشائها عمدا وترتكز على الإفلات من العقاب .

كما أن قوات الإحتلال الإسرائيلي تستهدف الفلسطينين وتجعل من الصحفيين الذين يعملون بشكل مستقل يدفعون ثمنا لهذه التقارير .

وقال د أبو جزر إن كبار الصحفين الهنود طالبوا فى مذكرتهم التى وجوهها من خلال السفير الإسرائيلي لدى نيودلهي (ناؤور جيلون ) لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينت بإدانة عملية إستهداف أبو عاقلة وفتح تحقيق شفاف من قبل سلطة مستقلة لضمان تحقيق العدالة فى موتها وإيقاف المزيد من الهجمات المستهدفة بالقتل .

ووفقا لما ورد فى رسالة الصحفيين الهنود الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي (نحن الصحفيون الهنود نكتب إليكم للتعبير عن إدانتنا الشديدة لـ "مقتل" صحفية الجزيرة شيرين أبو عقله التي أصيبت برصاصة في وجهها بينما كانت تتحدث عن غارة قام بها جنود إسرائيليون من جنين) .

وأضافوا بإن الاغتيال المروع - الذي وصفته الجزيرة على هذا النحو - يؤكد مرة أخرى على عدم قدرة حكومتكم على قبول الصحافة المستقلة التي تقول الحقيقة رغم أن أبو عاقلة عُرفت بتقاريرها المستقلة.

وتم إستهدافها برصاص قناص إسرائيلي بحسب الجزيرة ، رغم أنها كانت ترتدي خوذة وسترة واقية مكتوب عليها "صحافة ."

كما أنها كانت تقف مع صحفيين آخرين عندما أصيبت في وجهها فى حين أصيب أحد منتجي الجزيرة برصاصة في ظهره لكنه نجا.

وقال الموقعين من كبار الصحفيين الهنود (كما نشعر بالدهشة لأنه على الرغم من الإدانة العالمية ، تم توجيه الشرطة الإسرائيلية مرة أخرى لوقف موكب جنازتها و ولجأوا إلى العنف عندما حاول الفلسطينيون المضي قدمًا ، مع تسجيل مقاطع فيديو للهجوم الوحشي على حاملي النعش الذي جعلهم كادوا يسقطون النعش كما سجلت مقاطع الفيديو قيام الشرطة بضرب وركل المعزين .

وقالوا (نحن نتفهم أنه تم إصدار أمر من نوع ما من التحقيق ، وكذلك التحقيق في ما إذا كان الصحفي المعروف قد أطلق عليه الرصاص من سيارة جيب تابعة للجيش الإسرائيلي

إنتهى