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صور: الداخلية بغزة تجري مناورة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والشرطية

الأربعاء 18 مايو 2022 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: الداخلية بغزة تجري مناورة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والشرطية



غزة/سما/

أجرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ظهر الأربعاء، مناورة لرفع مستوى جهوزية الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.

وتضمنت المناورة إخلاء مجمع أنصار الأمني غرب مدينة غزة في محاكاة للتعرض لحدث طارئ، وتخللها أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف.

كما صاحب المناورة، التي استمرت ساعة واحدة، انتشارٌ مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات قطاع غزة وهدفت المناورة؛ لقياس مدى جهوزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع أي حدث أمني طارئ يتطلب إخلاء مربع أمني، واختبار قدرة عمليات الأجهزة الأمنية في التعامل مع الحدث والتواصل والسيطرة والتحكم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح صحفي، إن الوزارة تعمل بشكل مستمر من أجل تطوير أداء قواتها وأجهزتها؛ لتقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية في أوقات الطوارئ. وخلال الفترات السابقة، أجرت وزارة الداخلية عدة مناورات مشابهة في إطار رفع مستوى الجهوزية، وتطوير الأداء.



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#غزة

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