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تعليم غزة: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تُراعي الفروق الفردية

الأربعاء 18 مايو 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليم غزة: امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تُراعي الفروق الفردية



غزة/سما/

 أكّدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزّة، اليوم الأربعاء، على أنّ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، للصف الأول الأساسي، حتى الصف الحادي عشر الثانوي، وضعت وفق جدول مواصفات يُراعي الفروق الفردية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ صحفي، أنّ  أن الامتحانات تسير بشكلٍ منتظم، مُشيرةً إلى أنّها إحدى الأدوات المهمة لقياس تحصيل الطلبة وتطوير العملية التعليمية.

وعبّرت عن تمنياتها بالنجاح والتفوق لجميع الطلبة، مُعربةً عن شكرها وتقديرها لموظفي التعليم وجميع الطواقم التدريسية والطلبة وأولياء الأمور على جهودهم في انتظام ومساندة العملية التعليمية خلال العام الدراسي.

#وزارة التعليم بغزة

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