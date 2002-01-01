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تأجيل البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى منتصف حزيران المقبل

الأربعاء 18 مايو 2022 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى منتصف حزيران المقبل



رام الله/سما/

قال نادي الأسير، نقلا عن المحامي خالد زبارقة "إن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أجلّت اليوم الأربعاء البت في أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة حتى الخامس عشر من حزيران المقبل، لحين إحضار تقرير طبيّ مفصل عن وضعه الصحي والنفسي".

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن إدارة سجون الاحتلال كانت قد طلبت عقد هذه الجلسة لتمديد أمر عزله الانفرادي لمدة 6 شهور جديدة.

المعتقل مناصرة واجه الاعتقال والتعذيب منذ أنّ كان في الـ13 من عمره، وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد (القتل البطيء).

ولد المعتقل مناصرة في تاريخ 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس وهو أحد أفراد عائلة تتكون من عشرة أفراد، له شقيقان، وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

قبل اعتقاله عام 2015 كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.

#الاسير أحمد مناصرة

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