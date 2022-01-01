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"القضاء الأعلى": الحوالات البنكية بديلاً لنظام الشيكات في دوائر التنفيذ

الأربعاء 18 مايو 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القضاء الأعلى": الحوالات البنكية بديلاً لنظام الشيكات في دوائر التنفيذ



رام الله/سما/

 أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، عن آلية عمل جديدة في دوائر التنفيذ بالمحاكم النظامية، بحيث سيتم اعتبارا من الأسبوع المقبل، إلغاء العمل بنظام الشيكات والتحول إلى نظام الحوالات البنكية للمستفيدين من الدفعات التنفيذية.  

وأوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في المجلس شريف القواسمة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التسهيل على المحامين وجمهور المواطنين، بحيث يمكن للمستفيد التقدم بطلب الكتروني إلى دائرة التنفيذ بصرف المبلغ الخاص به، وسيصله إلى حسابه في البنك دون الحاجة إلى زيارة الدائرة.  

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#مجلس القضاء الأعلى

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