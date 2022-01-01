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بيان رسمي عن الحالة الصحية لأنغام (شاهد)

الأربعاء 18 مايو 2022 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان رسمي عن الحالة الصحية لأنغام (شاهد)



وكالات / سما /

أصدرت إدارة أعمال المطربة أنغام بيانا رسميا لتوضيح حقيقة وضعها الصحي، كشفت فيه عن إجرائها لجراحة دقيقة في الكتف بعد مشكلة ممتدة تفاقمت عبر السنوات، تسببت في أضرار بالأوتار.

وقالت المطربة أنغام إنها أجرت جراحة دقيقة في الكتف بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة، تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف.

وتابعت "تحملت طوال السنوات الماضية لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع  أجرت أيضا جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

وأكدت أنغام أنها الآن بحالة صحية مستقرة، بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بتجربة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع تضطر فيها إلى وضع ساعدها الأيمن على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

 

 

 

 
#أنغام

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