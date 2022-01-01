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بحلول نهاية 2022 ..تقرير: سوق الهواتف الذكية سيشهد مزيدًا من الانخفاض

الأربعاء 18 مايو 2022 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحلول نهاية 2022 ..تقرير: سوق الهواتف الذكية سيشهد مزيدًا من الانخفاض



وكالات / سما /

في تقرير بحثي حديث ، اقترحت شركة TrendForce لتحليل السوق أن سوق الهواتف الذكية العالمي من المتوقع أن ينخفض ​​مع استمرار العام، ووفقًا للتقرير ، تم إنتاج ما مجموعه 310 مليون وحدة هاتف ذكي على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2022 ، حيث شهد انخفاضًا بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالربع الأخير.

ويستشهد التقرير بإغلاق COVID الصارم في الصين كأحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع، ولم يكن وضع COVID في الصين هو السبب الوحيد لأن السوق يكافح من التضخم المتزايد ، وفقًا للتقرير، وفي الوقت نفسه ، تلعب الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة أيضًا دورًا في خفض الأعداد.

وفي الوقت نفسه ، يعود الانخفاض في الربع الأول بشكل أساسي إلى تأثير الإغلاق في الصين ؛ يقال إن الربع الثاني يعاني من زيادة التضخم العالمي. تراجع الشركة توقعاتها لعام 2022 لتصل إلى 1.333 مليار وحدة ، وتقول إنه لا يزال هناك مجال لتنقيحات منخفضة في المستقبل.

وبسبب الوضع الوبائي ، انخفضت حصة الصين في السوق إلى 21.1٪ من 24.2٪ العام الماضي، وعلاوة على ذلك ، تم تعديل توقعات الشحن من 325 مليون وحدة العام الماضي إلى 238 مليون وحدة ، بانخفاض 12.9 بالمائة.

على الرغم من التراجع ، من المتوقع أن تظل الصين أكبر سوق في صناعة الهواتف الذكية هذا العام بحصة سوقية تبلغ 21.1 بالمائة. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تحصل الهند والولايات المتحدة على حصة 13.1٪ و 11٪ من الشحنات هذا العام.

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