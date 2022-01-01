  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

طائرة خدمات جباليا تحلق بلقب "وطن واحد"

الأربعاء 18 مايو 2022 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرة خدمات جباليا تحلق بلقب "وطن واحد"



غزة / سما /

توّج فريق خدمات جباليا بلقب بطولة "وطن واحد" لكرة الطائرة في قطاع غزة بعد فوزه على نظيره نماء (3-1), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل في غزة, برعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم".

وسيطر خدمات جباليا على معظم الأشواط بفضل نشاط وخبرة العديد من لاعبيه، ليحسم نتائج الأشواط على النحو التالي: (26-24)، و(25-16)، و( 24-26)، و(25-19).

وسلّم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, كأس وميداليات المركز الأول لخدمات جباليا، فيما نال نماء ميداليات المركز الثاني.

#خدمات جباليا #وطن واحد #كرة الطائرة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

حماس: الرد العملي على جريمة الاحتلال باختطاف طلاب بيرزيت ذهاب الجميع للإنتخاب

الأخبار الرئيسية

20220518113437

"كيف تنظر إلى نفسك في المرآة".. عائلة ضابط قتيل لبينت: "لا تستحق أن تتواجد في بيتنا"

النونو يكشف عن رسالة التحذير التي وجهها هنية الى العديد من قادة دول المنطقة ..

ما حقيقة انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة ؟

المنحة القطرية لا تصرف كاملة.. صحيفة: زيارة العمادي لغزة تهدف لمناقشة هذا الملف مع حماس

10163838235331323463037736330474

اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

الاتصالات الفلسطينية