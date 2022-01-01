طائرة خدمات جباليا تحلق بلقب "وطن واحد"

غزة / سما /

توّج فريق خدمات جباليا بلقب بطولة "وطن واحد" لكرة الطائرة في قطاع غزة بعد فوزه على نظيره نماء (3-1), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل في غزة, برعاية رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم".



وسيطر خدمات جباليا على معظم الأشواط بفضل نشاط وخبرة العديد من لاعبيه، ليحسم نتائج الأشواط على النحو التالي: (26-24)، و(25-16)، و( 24-26)، و(25-19).



وسلّم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة, كأس وميداليات المركز الأول لخدمات جباليا، فيما نال نماء ميداليات المركز الثاني.