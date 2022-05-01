تصريحات عماد هاشم قبل مواجهة السعودية في بطولة الشاطئية (صور)

وكالات / سما /

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته استعداداً لخوض أول مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا التي تُفتتح اليوم الأربعاء بمواجهة المنتخب السعودي.

وقال هاشم في تصريحات لـ"الرسالة نت": "وصلنا في الموعد المناسب للبطولة، وخضنا تدريبات استشفائية، فيما كان خوض آخر تدريب على ملعب البطولة الرسمي بشكل فني متكامل".

وأضاف هاشم أن الجهاز الفني حرص على عدم وجود أحمال بدنية على اللاعبين، بحيث نضمن الظهور بشكل قوي في مواجهة السعودية الذي يعتبر منتخباً واعداً فيه مزيج من الخبرة والشباب ويقوده جهاز فني على أعلى المستويات.

وأشار هاشم إلى أن المباراة ستكون صعبة تكتيكياً، لكن المنتخب يعول على قدرات وإمكانات اللاعبين، مشيراً إلى أن الفدائي سيحاول الظهور بأداء بدني وفني وتكتيكي عالي والمحافظة على التصنيف الدولي للمنتخب.

ويلعب فدائي الشواطئ في المجموعة الثانية التي تضم السعودية والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات ‏الإمارات و‏الكويت و‏لبنان و‏عمان.

ويفتتح منتخب الشاطئية لقاءاته غداً الأربعاء ضد السعودية, ثم يلتقي يوم الخميس مع منتخب البحرين, علما أنه يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لنصف النهائي.

ويضم منتخب الشاطئية اللاعبين فادي جابر، وأحمد عفانة، وفادي العراوي، وميسرة البواب، ومؤمن البواب، ومحمد السدودي، ومحمد حسان، وناجي النحال، وعلاء عطية، ومحمد أبو ريالة، ومحمود النيرب، وحازم شكشك, بالإضافة للجهاز الفني المكون من عماد هاشم مديرا فنيا، وطلعت النمس مدربا لحراس المرمى، وباسل عوكل إداريا، ورامي الجوجو معالجا.

















