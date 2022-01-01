مسؤول فرنسي يكشف عن قرار مبابي

وكالات / سما /

أفصح كارل أوليف، عمدة مدينة بواسي الفرنسية، عن القرار المنتظر لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشأن مستقبله.

وينتهي تعاقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم الجاري، دون توصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الان، لكن سان جيرمان مصمم على الإبقاء عليه.

وكتب عمدة "بواسي" عبر حسابه على "تويتر": "سيبقى مبابي في باريس، وسيكون ضمن صفوف سان جيرمان الموسم المقبل"، مدعيا أنه يتمتع بمركز إعلامي متميز.

وأعلن مبابي قبل أيام، أنه حسم قراره بشأن وجهته المقبلة، وسيعلن عنه قريبا جدا.

يذكر أن الكثير من التقارير تؤكد أن مبابي اتفق مع ريال مدريد، على الانتقال إليه في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع باريس.