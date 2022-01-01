فيديو ..ليفربول يعبر مطب ساوثهامبتون ويؤجل الحسم للجولة الأخيرة

وكالات / سما /

عبر فريق ليفربول مطب مضيفه ونظيره ساوثهامبتون ونجح في تفادي السقوط في ملعب سانت ماري، وعاد بالنقاط كاملة في لقاء الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فريق المدرب الألماني يورجن كلوب قلب الطاولة في وجه القديسين بتحويل تأخره بهدف إلى انتصار شاق بهدفين، في لقاء عرف إراحة حفنة من اللاعبين الأساسيين بقرار من المدير الفني للفريق.

بدلاء ليفربول لم يكونوا في الموعد في بداية اللقاء، ليستغل صاحب الأرض الأمر ويسجل الهدف الأول في مرمى أليسون بيكر، عند وصول الدقيقة 13 بتوقيع ناثان ريدموندو.

ولم يدم تقدم ساوثهامبتون طويلاً، حيث نجح تاكومي مينامينو في معرفة طريق الشباك، بتسجيل هدف التعادل لكتيبة كلوب في الدقيقة 27، هدف انتهى على وقعه الشوط الأول بين الفريقين.

وانتظر ليفربول وصول الدقيقة 67 لتسجيل هدف الفوز، والذي حمل توقيع المدافع الكاميروني جويل ماتيب، بضربة رأسية، سكنت شباك أصحاب الأرض بشكل جمالي رائع.

فوز يرفع رصيد ليفربول للنقطة 89 في وصافة جدول الترتيب، خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطة يتيمة، ليتأجل حسم لقب الموسم في البريميرليج إلى الجولة الختامية، التي ستعرف لعب الريدز في ميدانه أمام فريق وولفرهامبتون، بينما سيواجه السيتي نظيره أستون فيلا في ملعب الاتحاد.