  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لابورتا يؤكد تحرك برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي ولكن!

الأربعاء 18 مايو 2022 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يؤكد تحرك برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي ولكن!



وكالات / سما /

وضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني موقف البرسا الحالي بشأن التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم وهداف بايرن ميونخ الألماني.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال للعب في صفوف برشلونة ابتداءً من الموسم المقبل بعد أن وافق اللاعب على اللعب بألوان قميص البلاوجرانا.

وبالرغم من رفض إدارة بايرن ميونخ فكرة التفريط في روبرت ليفاندوفسكي المرتبط بعقد مع النادي حتى صيف العام المقبل، إلا أن النادي البافاري لن يقف في طريق النجم البولندي إذا طلب رسمياً الرحيل.

وتحدث خوان لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي؟ دعونا ندع إدارة كرة القدم والسكرتير الفني يعملان. لن أجيب عليك بالتفصيل. إنهم يعملون على جعل الفريق أكثر تنافسية وهذا ليس بالأمر السهل لأننا نأتي من وضع اقتصادي صعب”.

وأضاف “أتمنى أن أكون قادراً على فعل ذلك. خلال عام قمنا بتحسين اقتصاد النادي إلى حدٍ كبير. أولاً علينا تفعيل إحدى الروافع الاقتصادية وبعدها سنتمكن من التعاقد مع هذه الصفقات”

#خوان لابورتا #ليفاندوفسكي #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

حماس: الرد العملي على جريمة الاحتلال باختطاف طلاب بيرزيت ذهاب الجميع للإنتخاب

الأخبار الرئيسية

النونو يكشف عن رسالة التحذير التي وجهها هنية الى العديد من قادة دول المنطقة ..

ما حقيقة انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة ؟

المنحة القطرية لا تصرف كاملة.. صحيفة: زيارة العمادي لغزة تهدف لمناقشة هذا الملف مع حماس

10163838235331323463037736330474

اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

904d0dfd35825feacdd19c612f729f66

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية