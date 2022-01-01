لابورتا يؤكد تحرك برشلونة للتعاقد مع ليفاندوفسكي ولكن!

وكالات / سما /

وضح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني موقف البرسا الحالي بشأن التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم وهداف بايرن ميونخ الألماني.

وارتبط اسم روبرت ليفاندوفسكي بالانتقال للعب في صفوف برشلونة ابتداءً من الموسم المقبل بعد أن وافق اللاعب على اللعب بألوان قميص البلاوجرانا.

وبالرغم من رفض إدارة بايرن ميونخ فكرة التفريط في روبرت ليفاندوفسكي المرتبط بعقد مع النادي حتى صيف العام المقبل، إلا أن النادي البافاري لن يقف في طريق النجم البولندي إذا طلب رسمياً الرحيل.

وتحدث خوان لابورتا في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي؟ دعونا ندع إدارة كرة القدم والسكرتير الفني يعملان. لن أجيب عليك بالتفصيل. إنهم يعملون على جعل الفريق أكثر تنافسية وهذا ليس بالأمر السهل لأننا نأتي من وضع اقتصادي صعب”.