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مفاجأة تُقرب إيطاليا من مونديال قطر

الأربعاء 18 مايو 2022 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة تُقرب إيطاليا من مونديال قطر



وكالات / سما /

يعتقد فرانكو كيمنتي، العضو السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، أن فرص منتخب إيطاليا تجددت في بلوغ كأس العالم 2022 في قطر.

وبدأ الفيفا، التحقيق في شكوى تشيلي حول مشاركة لاعب من الإكوادور بشهادة ميلاد مزورة خلال مباراة الفريقين بتصفيات أمريكا الجنوبية.

وتمت دعوة الاتحاد الإكوادوري، من أجل تقديم رده إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي.

وقال كيمنتي في تصريحات نقلتها صحيفة لا ريبوبليكا "هناك إمكانية لأن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم بشكل أكبر من المتوقع".

وأضاف "يبدو أن الإكوادور أشركت لاعبًا لا يحق له المشاركة، وقد يدفعوا ثمن ذلك غاليًا".

وتابع "إذا تم إثبات خطأ الإكوادور، فإن هناك قاعدة في الفيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف وهو إيطاليا".

وأتم "الآن، هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ونحن نؤمن بذلك".

#فرانكو كيمنتي #إيطاليا

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