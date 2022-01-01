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رئيس الاتحاد الأوروبي: ريال مدريد مثل القطط

الأربعاء 18 مايو 2022 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الاتحاد الأوروبي: ريال مدريد مثل القطط



وكالات / سما /

وصف ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فريق ريال مدريد بأنه قط بتسعة أرواح، بعد مسيرته المبهرة وصولا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب الريال الطاولة على باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لدوري الأبطال ثم أطاح بتشيلسي من دور الثمانية بعد معركة قوية.

كما عوض النادي الملكي تأخره 3 /4 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي، بفوز مثير بنتيجة 3 ـ 1 في الإياب، ليصعد إلى النهائي في مواجهة ليفربول.

وكان الريال متأخرا 3 /5 أمام سيتي في مجموع المباراتين حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الإياب، لكن رودريجو سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ثم حسم كريم بنزيما فوز الفريق بهدف من ضربة جزاء في الوقت الإضافي.

وقال سيفرين أمس الثلاثاء: "خاصة في الدور قبل النهائي، شككت في قدرة الريال على الإطاحة بمانشستر سيتي ، لاسيما بعد الخسارة في مباراة الذهاب".

وأضاف سيفرين في مقابلة مع موقع "24 يو أر" السلوفيني: "هم بالتأكيد لديهم تسعة أرواح مثل القطط".

#اليويفا #ألكسندر سيفرين #ريال مدريد #دوري أبطال أوروبا

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