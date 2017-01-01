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وفد تركي رفيع المستوى يصل رام الله في الـ 24 من مايو القادم

الأربعاء 18 مايو 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد تركي رفيع المستوى يصل رام الله في الـ 24 من مايو القادم



رام الله / سما /

 يزور وفد تركي رسمي، برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، فلسطين في الـ24 من الشهر الجاري.

وعن تفاصيل الزيارة، قال سفير فلسطين في تركيا في حديث للإذاعة الرسمية"كان قد تم تشكيل لجنة حكومية تركية فلسطينية مشتركة في عام 2017، عقد أول اجتماع لها في انقرة عام 2018، ويرأس هذه اللجنة من طرف فلسطين وزير الخارجية رياض المالكي، ومن الطرف التركي نظيره وزير الخارجية التركي مولود أوغلو".

وأضاف: "الآن يجري التنسيق لعقد الدورة الثانية لهذه اللجنة الحكومية التركية الفلسطينية المشتركة، وسيكون هذا الاجتماع يوم 24 مايو الحالي بمدينة رام الله، وننتظر وصول الوزير مولود أوغلو كرئيساً لهذا الوفد ومعه عدد كبير من المسؤولين الأتراك".

وقال: "سيتم خلال هذه الدورة من اجتماعات اللجنة المشتركة بحث أوجه العلاقات وسبل تطويرها وتعزيزها بما يعود بالفائدة على البلدين.



وتابع: "في إطار هذه اللجنة هناك عدد من الاتفاقيات الحكومية التي تم التوافق عليها مع الجانب التركي بالأشهر الماضية، وسيتم التوقيع عليها على هامش اجتماع اللجنة الحكومية التركية الفلسطينية".

وأكد أن الوفد التركي الرسمي سيجري لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية الفلسطينية والرئيس محمود عباس والمسؤولين الفلسطينيين بهدف تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين بكل المجالات.

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