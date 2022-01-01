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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

الأربعاء 18 مايو 2022 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

#مستوطنون #المسجد الأقصى #القدس

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