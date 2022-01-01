انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

رام الله / سما /

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع في انتخابات مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام الدراسي 2022-2023.

وتتنافس خمس كتل طلابية على 51 مقعدا، وهي: كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة "حماس"، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح"، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية التابع لحزب الشعب.

ويصل عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع إلى حوالي 13.600 طالب وطالبة، فيما ستنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان سابق، إن هذه الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، نظرا لانقطاعها لمدة عامين بسبب كورونا.

وأضافت أنها تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويا، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية.

وشهدت الجامعة، أمس، مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، أبرزت تنافسا شديدا بين كتلة الوفاء الإسلامية وكتلة فتح، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.

وعقب انتهاء المناظرة اختطفت قوة خاصة إسرائيلية سبعة من نشطاء الكتلة الإسلامية خلال اقتحامها قرية دورا القرع شرق رام الله، بينهم منسق الكتلة معتصم زلوم، ورئيس اللجنة التحضيرية محمد عرمان.