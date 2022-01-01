  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت

الأربعاء 18 مايو 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انطلاق انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت



رام الله / سما /

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، عملية الاقتراع في انتخابات مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت للعام الدراسي 2022-2023.

وتتنافس خمس كتل طلابية على 51 مقعدا، وهي: كتلة الوفاء الإسلامية التابعة لحركة "حماس"، وكتلة القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكتلة الشهيد ياسر عرفات التابعة لحركة "فتح"، وكتلة الوحدة الطلابية التابعة للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتلة اتحاد الطلبة التقدمية التابع لحزب الشعب.

ويصل عدد الطلبة الذين يحق لهم الاقتراع إلى حوالي 13.600 طالب وطالبة، فيما ستنتهي عملية الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.

وقالت جامعة بيرزيت في بيان سابق، إن هذه الانتخابات تحظى باهتمام شعبي واجتماعي وسياسي واسع، نظرا لانقطاعها لمدة عامين بسبب كورونا.

وأضافت أنها تحرص على عقد انتخابات مؤتمر مجلس الطلبة سنويا، كإرث يميز الجامعة ويرسخ ممارسة ديمقراطية وقيم الجامعة ورؤيتها، في عملية انتخابية مشهود لها بالنزاهة والشفافية.

وشهدت الجامعة، أمس، مناظرة انتخابية بين الكتل المتنافسة، أبرزت تنافسا شديدا بين كتلة الوفاء الإسلامية وكتلة فتح، فيما عرضت أول أمس الكتل الطلابية دعايتها وبرامجها الانتخابية.
وعقب انتهاء المناظرة اختطفت قوة خاصة إسرائيلية سبعة من نشطاء الكتلة الإسلامية خلال اقتحامها قرية دورا القرع شرق رام الله، بينهم منسق الكتلة معتصم زلوم، ورئيس اللجنة التحضيرية محمد عرمان.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

انخفاض كبير في سعر صرف الدولار

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية في البرلمان اللبناني

الأخبار الرئيسية

النونو يكشف عن رسالة التحذير التي وجهها هنية الى العديد من قادة دول المنطقة ..

ما حقيقة انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة ؟

المنحة القطرية لا تصرف كاملة.. صحيفة: زيارة العمادي لغزة تهدف لمناقشة هذا الملف مع حماس

10163838235331323463037736330474

اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

904d0dfd35825feacdd19c612f729f66

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية