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بينيت يقتحم الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضده

الأربعاء 18 مايو 2022 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يقتحم الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي وسط احتجاجات ضده



القدس المحتلة / سما /

 اقتحم نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، الضفة الغربية، بعد أن قام هذا الصباح بـ "زيارة" مستوطنة "كيدا" قرب نابلس.


وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإن بينيت زار عائلة الضابط نوعام راز الذي قتل على أطراف مخيم جنين يوم الجمعة الماضي بعد عملية عسكرية في المنطقة.

وهاجم أفراد عائلة الضابط بينهم زوجته، بينيت، واتهموه بالضعف والفشل وأنه يجب عليه الاستقالة، فيما تظاهر العشرات من المستوطنين أمام منزل العائلة ورفعوا صور لبينيت مع منصور عباس ووصفوا حكومته بالخائنة، ورددوا شعارات مناهضة له وصفته بـ "اللص الذي يسرق ليلًا"، لأنه وصل في ساعة مبكرة جدًا من صباح اليوم إلى المستوطنة"، مطالبين إياه بعدم العودة إلى المستوطنة.

وكان بينيت اقتحم أمس منطقة سلفيت، لـ "زيارة" ما يسمى مستوطنة "إلكانا" التي احتج العشرات من سكانها على زيارته وهاجموه. 

ترجمة "القدس" دوت كوم

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