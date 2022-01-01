مجموعة بنك فلسطين تحقق أرباحاً بقيمة 17.6 مليون دولار للربع الأول من العام الجاري

رام الله / سما /

حققت مجموعة بنك فلسطين، نمواً في صافي أرباحها للربع الأول من العام 2022بنسبة55.14 %، حيث بلغ صافي الربح بعد احتساب الضرائب والمصروفات 17.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بلغت 11.3 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي. كما تجاوزت موجودات المجموعة في العام 2022 ما قيمته 6.48 مليار دولار أمريكي.

وأظهرت النتائج المالية المجمعة لمجموعة بنك فلسطين والتي تم الإفصاح عنها لبورصة فلسطين ارتفاعاً في إجمالي الدخل بنسبة 15 % لتبلغ قيمتها 70.5 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام الحالي مقابل 61.5 مليون دولار أمريكي حققتها المجموعة في الفترة المقابلة لها من العام الماضي. فيما زادت قيمة التسهيلات الائتمانية بنسبة 1.05% لتتجاوز 3.5 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 3.45 مليار دولار أمريكي من العام الماضي. أما ودائع العملاء فقد زادت بنسبة 0.22 % لتبلغ 5.32 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 5.31 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام الماضي.

وفي ضوء البيانات المالية التي أفصحت عنها مجموعة بنك فلسطين، فقد زاد مجموع حقوق الملكية لتصل إلى 514.6 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بلغ قدره 3.7% مقارنة مع 496.1 مليون دولار أمريكي في نهاية العام 2021. فيما بلغ رأس المال المدفوع 217.4 مليون دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، أكد السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين بأن النتائج المالية التي وصلت إليها المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي، تمثل انعكاساً لسياسات التنمية الإقتصادية المستدامة التي اعتمدها البنك، وسار بها نحو دعم الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد والأشخاص ذوي الإعاقة. مشيراً إلى أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج مالية مرضية خلال الربع الأول الماضي رغم الظروف والعوائق الاقتصادية التي مرت مجموعتنا بها بفضل تطبيق تعليمات مرنة تتماشى مع المتغيرات والأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأكد الشوا أن المجموعة، ستواصل كذلك السير على نهج الاستدامة كأساس في تنفيذ الأنشطة والعمليات المالية، والتي تعكس قدرتها على الاستمرار في تحقيق تنمية اقتصادية تفضي الى رفاه اجتماعي ونمو مستدام. ليكون ذلك جنباً إلى جنب مع مواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية في المنطقة والعالم.

بدوره قال مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا أن بنك فلسطين عمل منذ بداية العام للحفاظ على مكانته بين البنوك العاملة في فلسطين. وذلك عبر تعزيز وجودة الخدمات المصرفية المقدمة لعملائنا من مختلف الشرائح الإقتصادية والإجتماعية، إنطلاقاً ن التزامه بمبادئ الحوكمة الرشيدة، واتباع أفضل الممارسات، لتعزيز جهود الاستدامة المصرفية.

وبحسب المدير العام، واصل بنك فلسطين الاستثمار في تطوير وتصميم خدمات رقمية عصرية حديثة، بما فيها الخدمات الإلكترونية لتواكب المتغيرات في البيئة المحلية والعالمية، عبر توفير قنوات رقمية متعددة، تتماشى مع احتياجات عملائه وتلبي تطلعاتهم المالية المصرفية، وهذا زاد ثقة العملاء بالبنك، ما ساهم في الحفاظ على مكانته بين المصارف الأخرى، كبنك ريادي مضطلع بدوره الاقتصادي والتنموي، وبما يحقق مبدأ الشمول المالي وخلق بيئة إيجابية تنموية لمجتمعنا واقتصادنا، وتلبية احتياجات أبناء شعبنا المالية.