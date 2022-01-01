سيتخللها انفجارات .. مناورة للأجهزة الأمنية والشرطية في غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التابعة لها ستبدأ عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم بتوقيت القدس المحتلة، مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.



وبحسب الوزارة، فإن المناورة ستستمر لمدة ساعة واحدة، ويكون مسرح عملياتها في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة.



وأشارت إلى أنه سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة.