  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سيتخللها انفجارات .. مناورة للأجهزة الأمنية والشرطية في غزة

الأربعاء 18 مايو 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سيتخللها انفجارات .. مناورة للأجهزة الأمنية والشرطية في غزة



غزة/ سما /

 أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة التابعة لها ستبدأ عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم بتوقيت القدس المحتلة، مناورة لرفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية والشرطية في التعامل مع حالات الطوارئ.


وبحسب الوزارة، فإن المناورة ستستمر لمدة ساعة واحدة، ويكون مسرح عملياتها في منطقة مربع أنصار غرب مدينة غزة.

وأشارت إلى أنه سيتخلل المناورة سماع أصوات انفجارات وحركة نشطة لمركبات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف في مدينة غزة، وانتشار مكثف لحواجز أمنية في جميع محافظات القطاع وقت تنفيذ المناورة. 

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية في البرلمان اللبناني

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

الأخبار الرئيسية

ما حقيقة انسحاب الطواقم المصرية العاملة في مشاريع إعمار غزة ؟

المنحة القطرية لا تصرف كاملة.. صحيفة: زيارة العمادي لغزة تهدف لمناقشة هذا الملف مع حماس

10163838235331323463037736330474

اعتقالات في الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنين واندلاع اشتباكات مسلحة

904d0dfd35825feacdd19c612f729f66

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

بايدن-طائرة-730x438

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

الاتصالات الفلسطينية