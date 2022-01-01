فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية ( يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت احرونوت":
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رسالة لطهران: تدريبات عسكرية (شهر الحرب) تحاكي قصف مواقع نووية ايرانية
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إطلاق سراح الشبان من القدس بعد جنازة وليد الشريف يثير غضب شرطة الاحتلال
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4 آلاف متطوع جديد للحرس المدني
* "معاريف":
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الشرطة: تعرضنا لانتقادات شديدة اللهجة ولا نحصل على دعم من الحكومة او الكنيست
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الهدف إيران: تدريبات الطيران الاسرائيلي على قصف أهداف ايرانية
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بينيت خلال دخوله للضفة: ندعم الجيش والشرطة
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استطلاع جديد بعد عام على "حارس الأسوار": عدم الثقة بين اليهود والعرب
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رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلية: تشكيل جيش التوراة
* "هآرتس":
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كبار المسؤولين في الاستخبارات العسكرية: لا توجد أهداف نوعية في غزة لقصفها
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الاجهزة الامنية الاسرائيلية تشجع الولايات المتحدة على اعداد خطة لتهديد ايران
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أفراد الشرطة اعتدوا على قريب نادر الشريف الذي أصيب بعينه ووضعه صعب
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"الادارة المدنية" تنفذ 70% من أوامر الهدم ضد الفلسطينيين
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عشرات المستوطنين تظاهروا ضد بينيت أثناء تواجده في مستوطنة واتهموه بالخيانة والاحتيال