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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 18 مايو 2022 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية ( يديعوت أحرنوت، هآرتس، معاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت احرونوت": 

  • رسالة لطهران: تدريبات عسكرية (شهر الحرب) تحاكي قصف مواقع نووية ايرانية 

  • إطلاق سراح الشبان من القدس بعد جنازة وليد الشريف يثير غضب شرطة الاحتلال 

  • 4 آلاف متطوع جديد للحرس المدني 

* "معاريف": 

  • الشرطة: تعرضنا لانتقادات شديدة اللهجة ولا نحصل على دعم من الحكومة او الكنيست 

  • الهدف إيران: تدريبات الطيران الاسرائيلي على قصف أهداف ايرانية 

  • بينيت خلال دخوله للضفة: ندعم الجيش والشرطة 

  •  استطلاع جديد بعد عام على "حارس الأسوار": عدم الثقة بين اليهود والعرب 

  • رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلية: تشكيل جيش التوراة 

* "هآرتس": 

  • كبار المسؤولين في الاستخبارات العسكرية: لا توجد أهداف نوعية في غزة لقصفها 

  • الاجهزة الامنية الاسرائيلية تشجع الولايات المتحدة على اعداد خطة لتهديد ايران 

  • أفراد الشرطة اعتدوا على قريب نادر الشريف الذي أصيب بعينه ووضعه صعب

  • "الادارة المدنية" تنفذ 70% من أوامر الهدم ضد الفلسطينيين

  • عشرات المستوطنين تظاهروا ضد بينيت أثناء تواجده في مستوطنة واتهموه بالخيانة والاحتيال

#الصحف الإسرائيلية

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