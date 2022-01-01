رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة، اليوم الأربعاء، خبر وقوع إصابات واعتقالات، وتجريف أراض واخطارات بالهدم في ناطق مختلفة من الضفة.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، تأكيد الرئاسة، بأن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للأرض الفلسطينية يشكل استفزازا لشعبنا وتحديا للشرعية الدولية.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئاسة: اقتحام بينيت للأرض الفلسطينية يشكل استفزازا لشعبنا وتحديا للشرعية الدولية

-اشتية: الحكومة ملتزمة بإنصاف كل الموظفين

-يوميات الاحتلال ومستوطنيه: إصابات وتجريف واعتقالات وإخطارات

-أجواء حارة نسبيا نهارا وباردة ليلا

-الإفراج عن الأسيرين محمود زهران من دير أبو مشعل وأمل نخلة من مخيم الجلزون

-بينيت يوعز لجيش الاحتلال باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا!!!

-أعضاء من الكونغرس الأميركي يطالبون بالاعتراف بالنكبة الفلسطينية باعتبارها جريمة

-"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد في تدهور مستمر

-رسالة لوزير الخارجية الأميركي تطالب مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في استشهاد أبو عاقلة

-"حقوق الإنسان" في المنظمة تدعو إلى اجتماع أممي طارئ لبحث الاعتداءات على جنازات الشهداء

-173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة في لندن

* "الأيام":

-إصابة خطرة لمواطن قرب حاجز حوارة ومواجهات في الخليل وبيت أمر والعروب

-إصابة مواطن وطفلته في اعتداء للمستوطنين شمال أريحا

-إصابات بالاختناق في صفوف العمال قرب الجدار العنصري غرب جنين

-أبو ردينة: اقتحام بينيت للأرض الفلسطينية استفزاز لشعبنا وتحد للشرعية الدولية

-بينيت يزور مستوطنة "إلكانا" المقامة على أراضي سلفيت

-ماكرون يحث إسرائيل على سرعة الانتهاء من التحقيق في استشهاد أبو عاقلة

-القدس: الاحتلال يقرر إقامة مشروع في شارع صلاح الدين بقيمة 20 مليون شيقل

* "القدس":

-إصابة شاب بالرصاص وتجريف ومصادرة أراض

-الاتصالات الفلسطينية توزع 52.65 مليون دينار أردني أرباحاً على المساهمين

-قلق اسرائيلي من الموقف الأميركي حيال الهجوم الوحشي على حاملي نعش الشهيدة أبو عاقلة

-الاحتلال دمر 30 شباكا في المصلى القبلي وليس هناك حملة لإجراء الترميمات بالأقصى

-مشروع قرار تاريخي في الكونجرس للاعتراف بالنكبة

-غلاة المستوطنين يدعون لهدم قبة الصخرة والمشاركة بمسيرة أعلام يوم 28 الجاري

-حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأكثرية النيابية في البرلمان