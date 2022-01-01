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قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في الخليل

الأربعاء 18 مايو 2022 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سلهب التميمي، من مدينة الخليل، والشاب ايمن ابو عرقوب من بلدة السموع جنوب المحافظة.

وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عدة منازل واحتجزت عددا من المواطنين، ونصبت حواجز عسكرية مفاجئة على بعض مداخل الخليل، ومداخل بلدات سعير ويطا وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

#الخليل #الاحتلال

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