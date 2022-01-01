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الاحتلال يعتقل مواطنين من مخيم جنين وبلدة اليامون

الأربعاء 18 مايو 2022 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنين من مخيم جنين، وبلدة اليامون غرب المدينة.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصتها على عدد من اسطح المنازل، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المخيم.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أُسيد تركمان، بعد أن داهمت منزل ذويه، وسط إندلاع مواجهات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ورّاد محمد سمودي، بعد اقتحامها بلدة اليامون ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، قرية زبوبا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، عرف من أصحابها: محمود سعيد جرادات ونجله ساهر، وقيس محمد خميس غزيِّل، وسامر محمد جرادات.

#بلدة اليامون #الاحتلال

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