  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الجهاد": اعتقال طلبة بيرزيت محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية

الأربعاء 18 مايو 2022 03:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد": اعتقال طلبة بيرزيت محاولة يائسة من الاحتلال للتشويش على الانتخابات الطلابية



غزة/سما/

أكدت حركة الجهاد الإسلامي - الضفة الغربية اليوم الثلاثاء 17/5/2022، أن الاحتلال "الإسرائيلي" الغاشم يحاول تشويش الإجراءات الانتخابية وبرنامجها في جامعة بيرزيت في محاولة يائسة لكسر عنفوان الحركة الطلابية، ووقف مسيرة أبنائها وطلابها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، 7 من كوادر الكتلة الإسلامية في بيرزيت في الضفة المحتلة، في كمين برام الله الضفة المحتلة، عشية انتخابات مجلس طلبة بيرزيت.


وأكد أ. طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، تضامن الحركة الكامل مع الأخوة في الكتلة الإسلامية في ظل الهجمة المسعورة لقوات الاحتلال واعتقال كوادرها وممثليها في جامعة بيرزيت.

وشدد على أن هذا الاعتداء يؤكد لأبناء شعبنا أن هذه مواجهة مفتوحة مع الاحتلال على كل الصعد والميادين، وسوف تزيد من عزيمة طلابنا النجباء بوعيهم ووحدتهم في تجاوز كل هذه التحديات والمؤامرات وتحقيق آمالهم بكل اقتدار.

ودعا، أبناءنا الطلبة إلى ضرورة وحدة الصف والعمل على تجاوز التحديات، ورفع مستوى الوعي الطلابي، وأخذ الطلبة دورهم في دعم ومساندة قضايا شعبنا ضمن برامجهم الطلابية.

كما وجه التحية لطلابنا الأسرى، داعين لهم بالفرج العاجل والقريب لهم ولكل أسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال.

#الجهاد الاسلامي #الانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة

للمرّة الأولى : روسيا تطلق صواريخ دفاعيّة صوب طائرات إسرائيليّة بسورية

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية النيابية في البرلمان اللبناني

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

904d0dfd35825feacdd19c612f729f66

هآرتس: "اسرائيل" تسير بغباء نحو واقع دولة واحدة..بطة سوداء فقط هي التي ستنهي الاحتلال

بايدن-طائرة-730x438

محلل إسرائيلي : زيارة بايدن المتوقعة لـ"القدس الشرقية": "لا تبشر بالخير"

8bf0f7513ad2187fb6056279cb1176d6

الاستخبارات الإسرائيلية: تراجع بنك الأهداف العسكرية في قطاع غزة

مشعل: نحن في الشوط الأخير من تحرير فلسطين وسنبدأ العد العكسي لعمر الكيان

d8e21edf39f410834ce533ee20db1dc2

فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

الاتصالات الفلسطينية