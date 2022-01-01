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"رجال التاسعة": تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة في سرايا القدس (فيديو)

الأربعاء 18 مايو 2022 03:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"رجال التاسعة": تفاصيل تُنشر لأول مرة من سيرة شهداء قادة في سرايا القدس (فيديو)



غزة/سما/

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء 17 مايو 2022، فيلم "#رجال التاسعة" والذي يكشف تفاصيل تنشر لأول مرة من سيرة الشهداء القادة سامح المملوك وكمال قريقع ومحمد أبو العطا.

و"التاسعة"، توقيت صنعه الشهيد القائد بهاء أبو العطا، توقيت يعرفه القاسي والداني، وخصوصاً رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" السابق، بنيامين نتنياهو، الذي اكتوى بلهيبه.


 

 
توقيت "التاسعة" تحوّل إلى أيقونة مقاومة، وتميمة لمجاهدي سرايا القدس، يدشنون به معاركهم مع العدو الصهيوني، حتى بعد رحيل القائد أبو سليم شهيداً.

والشهداء الثلاثة القادة في سرايا القدس "سامح المملوك، وكمال قريقع، ومحمد أبو العطا" دكّوا المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والبلدات المحتلة، بعشرات القذائف الصاروخية في توقيت الساعة التاسعة ليلًا، بأوامر من قائد أركان المقاومة الشهيد بهاء أبو العطا؛ ردًا على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

يد الغدر الصهيونية طالتهم، إذ إنهم ارتقوا شهداءً في اليوم الثاني من معركة "سيف القدس" في مايو 2021، التي كان لإعدادهم وتجهيزهم نصيب من الانتصار البطولي، الذي حققته المقاومة.


 
 

#سرايا القدس

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