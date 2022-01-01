حماس: الرد العملي على جريمة الاحتلال باختطاف طلاب بيرزيت ذهاب الجميع للإنتخاب

غزة/سما/

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اختطاف قوَّات الاحتلال ثمانية من كوادر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، عشية انتخابات مجلس الطلبة المقرَّرة غداً الأربعاء، في خطوة استباقية لخلط الأوراق وإرباك المشهد الانتخابي.

وأكدت الحركة في بيان لها "إنّ ملاحقة قوات الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية، وتهديد الطلبة وذويهم برسائل تحمل عبارات الترهيب والوعيد، لن تزيدهم إلا عزيمة وإصرارًا على تحدّي الاحتلال وكسر جبروته، واستمرار عملهم النقابي لخدمة جميع الطلبة.

وأضافت "ما زال الاحتلال يمارس قمعه وإجرامه ضدّ أبناء شعبنا حتّى في انتخاباته الطلابية، ويتدخّل فيها بشكل سافر وفجّ ضدّ تيّار المقاومة، الأمر الذي يستوجب تحدّي إرادته عبر استمرار الانتخابات وتكثيف التصويت، وإنّنا على ثقة بأنَّ الاحتلال لن يستطيع أن يرعب أبناء شعبنا وطلبة بيرزيت.



ونوهت الحركة إنّ الرّد العملي على جريمة الاختطاف هذه إنّما يكون بكسر خطة الاحتلال، وذهاب جميع الطلاب للجامعة وممارسة حقّهم في الانتخاب والتصويت، والالتفاف الكبير حول من يحمل هموم الطلاب، ويتبنّى قضاياهم، ويحفظ عهد شهدائهم، ويصون مقاومتهم.