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طليب: 10 أعضاء بالكونغرس وقعوا على رسالة للمطالبة بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة

الثلاثاء 17 مايو 2022 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
طليب: 10 أعضاء بالكونغرس وقعوا على رسالة للمطالبة بالتحقيق في مقتل أبو عاقلة



واشنطن/سما/

 أكدت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب، اليوم الثلاثاء 17/5/2022، دعمها للمطالبة بإجراء تحقيق في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة الذي وصفته بالخطير.

وشددت طليب على أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب باغتيال الصحفية أبو عاقلة، داعمةً مطلب إجراء تحقيق في مقتل أبو عاقلة.


 
وقالت طليب:" إن 10 أعضاء بالكونغرس وقعوا على رسالة للمطالبة بتحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وعلى الولايات المتحدة أن تجري تحقيقا في مقتل أبو عاقلة للوصول إلى الحقيقة.

وبدوره قال النائب في البرلمان الفرنسي هوبير لافيريير للجزيرة اننا حشدنا النواب للمطالبة بلجنة تحقيق دولية في مقتل أبو عاقلة .


 
وكان العالم كله قد فجع باغتيال قوات الاحتلال للصحفية أبو عاقلة خلال عملها الصحفي وتغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، خلافاً للاعتداء على جنازتها.

#شيرين أبو عاقلة #رشيدة طليب

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