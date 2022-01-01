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المعركة لم تنته بعد

مشعل: عندما تبدأ جرائم الإحتلال في الانقلاب عليه فإننا نبدأ العد العكسي لعمر هذا الكيان

الثلاثاء 17 مايو 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: عندما تبدأ جرائم الإحتلال في الانقلاب عليه فإننا نبدأ العد العكسي لعمر هذا الكيان



الدوحة/سما/

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، مساء اليوم الثلاثاء، " عندما تبدأ جرائم الإحتلال الاسرائيلي في الانقلاب عليه، فإننا نبدأ العد العكسي لعمر هذا الكيان.

وأَضاف مشعل في حديث لقناة الأقصى، بأن "جريمة اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة محاولة صهيونية فاشلة لكتم الصوت وإخفاء الحقيقة والتعتيم على جرائهم ضد أبناء شعبنا".

وأكد مشعل أن "القدس والأقصى هما روح الصراع مع العدو الصهيوني ويبقيان في صدارة أجندة المقاومة، ونحن على ثقة أن المعركة لم تنته بعد".

وأشار إلى أن "معركة سيف القدس شكلت نقلة نوعية في مسيرة المقاومة، وألهمت شعبنا كثيرا من الدروس والعبر في القدرة على إنزال الهزيمة بهذا العدو".

وتوقع مشعل أن يواصل العدو محاولاته القادمة لانتزاع سيطرته الدينية والسياسية على القدس والأقصى وصولا إلى التقسيم الزماني والمكاني. وأوضح بأن العمليات الفدائية الأخيرة في الضفة  والداخل المحتل دلت على فشل كل جهود الاحتلال في ملاحقة المقاومة خلال السنوات الماضية.

 وقال مشعل، إن شعبنا الذي توحد في ميدان المعركة من حقه أن يرى توحدنا في ميدان السياسة، من خلال جبهة وطنية عريضة تمثل الفلسطيني من فصائل وقوى وشخصيات ونقابات.

 وأضاف، " فلسطينيو الـ 48 يمثلون العمق التاريخي والجغرافي لقضيتنا الوطنية، بعد أن صمدوا في وجه تيارات الأسرلة والتهويد".

ووجه مشعل التحية لأسرانا الأبطال خلف قضبان سجون الاحتلال مؤكدا لهم أننا على موعد مع التحرير القادم لهم، والمقاومة عازمة على إجبار العدو من جديد بتبييض كافة السجون.

ولفت إلى أن تهديدات الاحتلال باغتيال قادة المقاومة ليست الأولى من نوعها، ولن ترهبهم عن المضي في مسيرة المقاومة والتحرير.

 وأضاف، "شكلت جنين مصدرا لعنفوان المقاومة بعد 20 عاما من اجتياح الاحتلال لها خلا لانتفاضة الأقصى لكنها خرجت من جديد لتذكير الاحتلال بأنها أيقونة المقاومة".

#الاحتلال #خالد مشعل

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