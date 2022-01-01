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في ذكرى النكبة.. الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تمسكه بنصرة القضية الفلسطينية

الثلاثاء 17 مايو 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ذكرى النكبة.. الاتحاد البرلماني العربي يؤكد تمسكه بنصرة القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

أكد الاتحاد البرلماني العربي تمسكه بنصرة القضية الفلسطينية العادلة وتضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد، في بيان صدر اليوم الثلاثاء عن رئاسته في الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة فلسطين، دعوته لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والبرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية، لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في التحرك الجاد والفوري لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الاتحاد البرلماني العربي على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وضمان حق المصلين في ممارسة شعائرهم الدينية، والعمل على وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.

#الاتحاد البرلماني #القضية الفلسطينية

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