فيديو: في أول اتصال هاتفي..هذا ما قاله زكريا الزبيدي بعد استشهاد شقيقه داوود

جنين/سما/

نشر يحيى الزبيدي شقيق الشهيد داوُد الزبيدي، عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك، اتصالاً هاتفياً مع شقيقه زكريا الزبيدي أسير نفق الحرية، وهو الاتصال الأول بعد استشهاد داود.

وقال في مكالمته الهاتفية اليوم الثلاثاء، " أشكروا بالنيابة عني وعن جميع الأسرى، كل من قدم العزاء في هذا المصاب الجلل".

الأسـير زكريا الزبيدي يعزي اهله بعد استـ.شهاد داود شقيقه في مخيم جنين. pic.twitter.com/v1hd4nn2Us — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) May 17, 2022

كما نُشر مقطعاً آخراً من الاتصال الهاتفي على الفيسبوك، قال فيه شقيقهم جبريل الزبيدي، " إن روح داوُد ذهبت للسماء، وأن جثمانه سيكون أسوة بجثامين الشهداء المحتجزة".