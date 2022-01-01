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قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور "إسرائيل" لبحث مواجهة التهديدات المشتركة

الثلاثاء 17 مايو 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور "إسرائيل" لبحث مواجهة التهديدات المشتركة



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل كوريلا، إلى تل أبيب، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي  أدرعي"  بأن الجنرال كوريلا سيحل ضيفا على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أڤيف كوخاڤي، ومن المفترض أن يناقشا معا تداول التعاون العملياتي المستمر بين" إسرائيل" والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر أدرعي أن الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" سيبحث مع القيادات السياسية والعسكرية في بلاده الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومواجهة مشتركة للتحديات والتهديدات في المنطقة.

#اسرائيل #مايكل كوريلا
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