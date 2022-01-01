الاحتلال يعتقل "حامي التابوت"

القدس المحتلة/سما/

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، باعتقال الشاب المقدسي عمر أبو خضير، والمعروف بإقدامه على حماية نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء اعتداء قوات الاحتلال على الجنازة.

وذكر موقع "القسطل" أن قوات الاحتـــلال اعتقلت المقدسي عمر أبو خضير من بلدة شعفاط بالقدس المحتلة.

وأضاف الموقع المحلي، أن أبو خضير "حامي التابوت" هو صاحب المشهد الشهير أثماء حماية نعش أبو عاقلة، حيث إنه حمل النعش بيد وغطى رأسه بالأخرى خلال اعتداء قوات الاحتلال بالهروات على المشيعين.

وبالقرب من المستشفى الفرنسي في القدس المحتلة، هاجمت قوات الاحتلال المشيعين وكاد أن يسقط نعش شيرين أبو عاقلة في تلك اللحظة، في مشهد أثار استياء واستهجانا دوليا.



وكانت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة قد استشهدت برصاص قناصة الاحتلال، أثناء تغطيتها اقتحام جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الأربعاء الماضي.