  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: توضيح مهم بشأن التأمين الصحي للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية

الثلاثاء 17 مايو 2022 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: توضيح مهم بشأن التأمين الصحي للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية



غزة/سما/

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول توقيعه مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بشأن إصدار التأمين الصحي للصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن إصدار بطاقة التأمين الصحي للعاملين بالمؤسسات الإعلامية يشترط به أن تكون المؤسسة مرخصة مع تقديم مخاطبة رسمية له تشمل اسم الصحفي وطبيعة عمله وقيمة راتبه.

وحول إصدار التأمين للصحفي الحر، أوضح المكتب أنه يشترط أن يُقدم الصحفي إفادة من مؤسسة إعلامية معتمدة لدى الحكومة وتعمل بشكل قانوني ويوضح فيها قيمة الدخل الذي يتقاضاه.

وبين الإعلام الحكومي أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار مساعيه في خدمة الصحفيين والإعلامين في قطاع غزة، داعياً للتواصل مع العلاقات العامة في حال الحاجة لمزيد من الاستفسارات حول الموضوع.

#غزة

الأكثر قراءة اليوم

غانتس متخوف من فقدان "اسرائيل" السيادة على منطقتين

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

شاهد: مواجهة ساخنة بين الطيبي وبينيت

173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة

بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة

عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

ماكرون2-26-730x438

ماكرون يعبّر عن قلقه إزاء خطط الاستيطان الإسرائيلية بالضفة

SHAKED_ABAS_LIBERMAN_1605_re_autoOrient_i

هل تؤدي الخلافات بين رؤساء الأحزاب بالحكومة الاسرائيلية الى انتخابات مبكرة ؟

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

1535481799-1189-3

"إسرائيل": اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائماً

9cd87b92-0833-4535-bbbf-49b80f1d9951 (1)

إعلام إسرائيلي: الكونغو أمرت بطرد رئيس الموساد السابق للاشتباه بتحضيره "انقلاباً عسكرياً"

الاتصالات الفلسطينية