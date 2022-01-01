رام الله: اجتماع يبحث عددا من القضايا والعقبات التي تواجه قطاع الدواجن

رام الله/سما/

التقى وزير الزراعة رياض عطاري، اليوم الثلاثاء، أصحاب مفرِّخات الدواجن ومزارع الأمهات وتجار بيض تفقيس الدجاج اللاحم في المحافظات الشمالية.

وبحث عطاري، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة، عددا من القضايا والعقبات التي تواجه قطاع الدواجن بشكل عام ومفرخات الدواجن بشكل خاص، في إطار الرقي بتنظيم هذا القطاع والعمل المشترك على توفير الدجاج اللاحم في السوق الفلسطيني بأسعار عادلة تضمن الاستمرار في دورة الانتاج لجميع العاملين في سلسلة التزويد وأسعار مناسبة للمستهلك، في ظل موجة الغلاء بما في ذلك تقليل فاتورة المستهلك على اللحوم البيضاء.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تأمين احتياجات بيض التفقيس، وأهمية متابعة كميات صوص التربية والرقي بعمل مزارع الأمهات المحلية المنتجة لبيض التفقيس.

وأكد الحضور ضرورة وجود جسم موحد يضم كافة العاملين في قطاع الدواجن، وطالبوا بتطبيق قانون الاسترداد الضريبي على قطاع الدواجن في ظل الارتفاع المتزايد لسعر الأعلاف، لما لذلك من آثار على تنافسية القطاع، وتوفير صوص التربية ومستلزمات الانتاج بأسعار مناسبة تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم في الأسواق.