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الاحتلال يفرج عن جميع معتقلي مقبرة المجاهدين بالقدس

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرج عن جميع معتقلي مقبرة المجاهدين بالقدس



القدس المحتلة/سما/

 أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن جميع الذين اعتقلتهم خلال اقتحامها مقبرة المجاهدين بالقدس المحتلة مساء أمس.

وأوضح المحامي خلدون نجم، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن 11 معتقلا شرط دفع غرامة مالية بقيمة 750 شيقلا لكل واحد منهم.

من جانب آخر، أعلن المحامي محمد محمود أن الجريح نادر الشريف ليس معتقلا لدى قوات الاحتلال، واصفا وضعه الصحي بالخطير جدا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتدت على جميع المتواجدين داخل مقبرة المجاهدين في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة مساء أمس، أثناء تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف.

#الاحتلال #مقبرة المجاهدين #القدس المحتلة

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