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النيابة العامة وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة وجامعة بيرزيت توقعان مذكرة تعاون



رام الله/سما/

وقع النائب العام أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جامعة بيرزيت بشارة دوماني مذكرة تعاون بهدف تعزيز علاقة الشراكة بينهما.

وأكد دوماني أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية والجامعات الفلسطينية الحكومية، وأن توقيع المذكرة يشكل داعماً لطلبة الجامعة في تطوير مهاراتهم العلمية والعملية ويساهم في إعداد الكوادر البشرية المهنية المؤهلة للقيادة، وتطويرها في ميادين الحياة، بالإضافة للمساهمة في انتاج المعرفة العلمية المتميزة، وبناء المهارات الفردية التي تعزز قدرات الطلبة.

من جهته، أعرب النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب عن اعتزازه بدور جامعة بيرزيت وطنياً ومجتمعياً،  وأكد على أن توقيع مذكرة التعاون المشتركة جاء تجسيداً لإستراتيجية النيابة العامة الرامية لتعزيز الثقافة القانونية لدى المواطنين وتمكين طلاب القانون بالخبرات العملية المكتسبة لدى أعضاء النيابة العامة وكادرها من خبرة وكفاءة عالية وتجارب تم اكتسابها من خلال الممارسات العملية التي يقومون بها أثناء تأديتهم لمهامهم وفقا لاختصاصهم القانوني، وأشار أيضا إلى أن توقيع الاتفاقية سيعزز ويطور قنوات التعاون الحالية  في مجال تبادل الخبرات بين الطرفين وبناء قدراتهم وفق اسس علمية ومعلوماتية في سبيل النهوض علميا ومعرفياً بالمجال القانوني في فلسطين.

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#جامعة بيرزيت

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