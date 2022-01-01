  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تستنكر اعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين



رام الله/سما/

 استنكرت نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، تصاعد الاعتداءات والجرائم بحق الصحفيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وشددت النقابة في بيان لها، على أن محاولة دعس عضو الأمانة العامة للنقابة المصور جعفر اشتية من قبل المستوطنين، واعتداء قوات الاحتلال على أحد عشر صحفيا خلال تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة أمس، وسحل الصحفية سهى حسين أثناء عملها في المدينة المحتلة قبل يومين، ومن قبلها قتل شيرين أبو عاقلة دليل على أن حكومة الاحتلال تضع الصحفيين الفلسطينيين في دائرة الاستهداف.

وأوضحت النقابة أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين: ديالا جويحان، ورامي الخطيب، وبراءة أبو رموز، ومحمد عشو، ومعاذ الخطيب، ومصطفى الخاروف، وعبد العفو زغير، ورجائي الخطيب، وأحمد أبو صبيح، ونسرين سالم، خلال تشييع الشهيد الشريف بشكل مقصود.

وجددت النقابة تأكيدها أنها ماضية في اجراءات ملاحقة مرتكبي الجرائم من جيش الاحتلال  بحق الصحفيين الفلسطينيين، مطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون يوميا لاعتداءات وجرائم الاحتلال.

ــــــ

#نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

غانتس متخوف من فقدان "اسرائيل" السيادة على منطقتين

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

شاهد: مواجهة ساخنة بين الطيبي وبينيت

173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة

بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة

عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

SHAKED_ABAS_LIBERMAN_1605_re_autoOrient_i

هل تؤدي الخلافات بين رؤساء الأحزاب بالحكومة الاسرائيلية الى انتخابات مبكرة ؟

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

1535481799-1189-3

"إسرائيل": اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائماً

9cd87b92-0833-4535-bbbf-49b80f1d9951 (1)

إعلام إسرائيلي: الكونغو أمرت بطرد رئيس الموساد السابق للاشتباه بتحضيره "انقلاباً عسكرياً"

بينيت يقرر استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية