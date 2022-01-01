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توقيع اتفاقية لإعادة تدوير مخلفات مسالخ الدواجن في "زهرة الفنجان"

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيع اتفاقية لإعادة تدوير مخلفات مسالخ الدواجن في "زهرة الفنجان"



البيرة/سما/

 وقع رئيس مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة "مكب زهرة الفنجان" أحمد العارضة، مع مدير عام شركة فلسطين لمعالجة مخلفات المسالخ جمال شواهنة، اتفاقية مشتركة لإعادة تدوير مخلفات مسالخ الدواجن في المكب.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعت في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، التعاون المتبادل بين المجلس والشركة، فيما يتعلق بالتخلص من مخلفات مسالخ الدواجن، بكل ما تشمله تلك المخلفات ليتم معالجتها بالطرق العلمية والحديثة والآمنة للبيئة والإنسان، وللتخفيف من الروائح المنبعثة من هذه المخلفات ولاحقا إنتاج البروتين الحيواني.

بدوره، قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجاما مع توجهات الوزارة ومساعيها الرامية لإيجاد الحلول العملية للتغلب على التحديات المتعلقة بقطاع النفايات بشكل عام وتحويلها الى فرص، وتشجيع مجالس الخدمات المشتركة لعقد مثل هذه الاتفاقيات.

من جهتها، أكدت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي أهمية مثل هذه الاتفاقيات التي من شأن تنفيذها على أرض الواقع، المساهمة في وضع حلول عملية من أجل المحافظة على بيئة نظيفة من خلال التخلص الآمن من المخلفات.

#البيرة #الدواجن

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