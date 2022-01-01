  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم: مطالبات بحريّة الأسرى وحق العودة للاجئين

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم: مطالبات بحريّة الأسرى وحق العودة للاجئين



طولكرم/سما/

 أكد ذوو الأسرى وفصائل العمل الوطني في طولكرم، آن الأوان لتحقيق الحرية لكافة الأسرى، وتحقق الحلم الفلسطيني الذي ناضل من أجله شعبنا في تقرير مصيره والعودة الى مدنه وقراه التي هجّر منها عام 1948.

وشددوا خلال وقفتهم الأسبوعية لإسناد الأسرى أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمدينة طولكرم، والتي تزامنت مع فعاليات إحياء ذكرى النكبة، على أن الشعب الفلسطيني ماض من أجل العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو أكثر إصرارا لتحقيق هذا الحلم، ويثبت بذلك أن الكبار لم ولن ينسوا وأن الصغار ماضون على الدرب .

ووجهوا رسالتهم للمجتمع الدولي بأن شعبنا الذي يواجه أعتى موجات العنصرية من قبل الاحتلال صامد على أرضه وباقٍ فيها ولن يتركها.

وأكد منسق فصائل العمل الوطني في طولكرم فيصل سلامة أن شعبنا سينتصر حتما، بصموده وصمود الاسرى في سجون الاحتلال وانتصار إرادتهم وكسر عنجهية السجان وإدارة مصلحة السجون، مشددا على أن حريتهم ستتحقق وتتحقق معها عودة اللاجئين، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بأن يساهم في استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة قراري 194 و181

#الاسرى

الأكثر قراءة اليوم

غانتس متخوف من فقدان "اسرائيل" السيادة على منطقتين

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

شاهد: مواجهة ساخنة بين الطيبي وبينيت

173 ألف دولار ثمن ورقة نقد فلسطينية نادرة

بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة

عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

SHAKED_ABAS_LIBERMAN_1605_re_autoOrient_i

هل تؤدي الخلافات بين رؤساء الأحزاب في الحكومة الاسرائيلية الى انتخابات مبكرة ؟

الزهار يتحدث عن التهديدات الإسرائيلية والميناء البحري وملف الأسرى

1535481799-1189-3

الجيش الإسرائيلي: اغتيال السنوار والضيف ما زال خيارا قائماً

9cd87b92-0833-4535-bbbf-49b80f1d9951 (1)

إعلام إسرائيلي: الكونغو أمرت بطرد رئيس الموساد السابق للاشتباه بتحضيره "انقلاباً عسكرياً"

بينيت يقرر استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية