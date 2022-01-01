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الصحة الإسرائيلية: إلغاء الإلزام بالكمامات بالطائرات بدءا من الإثنين المقبل

الثلاثاء 17 مايو 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: إلغاء الإلزام بالكمامات بالطائرات بدءا من الإثنين المقبل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن إلغاء الإلزام بوضع الكمامات أثناء الرحلات الجوية، وإلغاء الإلزام بإجراء فحوصات كورونا PCR للمواطنين والأجانب لدى الدخول إلى البلاد.

ووفقا لبيا الوزارة، فإن وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ومدير عام الوزارة، بروفيسور نحمان أش، ومنسق مكافحة كورونا، برفيسور سلمان زرقا، اتفقوا على عدم تمديد الإلزام بوضع الكمامات خلال الرحلات الجوية الدولية، القادمة والمغادرة، بدءا من منتصف ليلة الأحد – الإثنين المقبلة.

كذلك أعلنت الوزارة أنه بدءا من منتصف ليلة الجمعة – السبت المقبلة، ستلغى فحوصات PCR أو فحوصات "أنتيجن" السريعة، لدى الوصول إلى البلاد، التي تجري في مطار بن غوريون في اللد وفي المعابر الحدودية الأخرى البرية والبحرية، وقبل الصعود إلى رحلات جوية قادمة إلى البلاد أو الدخول من المعابر الحدودية الأخرى البرية والبحرية. ويسري ذلك على المواطنين والأجانب.

وفي المقابل، يطالب المسافرون بتعبئة تصريح مسافر قادم إلى البلاد، قبل 48 ساعة من الصعود إلى الرحلة الجوية أو سغينة.

وشُخصت، أمس، إصابة 2403 أشخاص بفيروس كورونا، وكانت نسبة الفحوصات الموجبة 3.98%. ويتواجد حالي قرابة 15.5 ألف مصاب بكورونا، و108 مرضى بكورونا في حالة خطية، بينهم 51 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي. ويرقد في المستشفيات 321 مريضا بكورونا.

#الصحة الاسرائيلية #الكمامات
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