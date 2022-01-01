  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النائب العام يبحث مع نقيب الصحفيين ملف اعتداءات الاحتلال على الصحفيين

الثلاثاء 17 مايو 2022 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام يبحث مع نقيب الصحفيين ملف اعتداءات الاحتلال على الصحفيين



رام الله / سما /

بحث النائب العام أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ملف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين.

وأطلع أبو بكر النائب العام على  مخرجات اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب والحشد الدولي ضمن جهود ملاحقة الاحتلال على كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، خاصة جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، أمام المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أشاد النائب العام بجهود نقابة الصحفيين في مجال الدفاع عن حق الصحفيين الفلسطينيين بالعمل في بيئة آمنة رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي يتعرضون لها، مؤكداً ان النيابة العامة تعمل على متابعة وتوثيق كافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحفيين وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأنها لا تزال مستمرة بإجراءاتها التحقيقية في جريمة اغتيال أبو عاقلة.

#نقابة الصحفيين #النائب العام #نقيب الصحفيين #الاحتلال #شيرين أبو عاقلة

الأكثر قراءة اليوم

غانتس متخوف من فقدان "اسرائيل" السيادة على منطقتين

قناة عبرية: للمرة الأولى.. إطلاق "إس - 300" ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا

شاهد: مواجهة ساخنة بين الطيبي وبينيت

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لابيد يرد على ليبرمان بشأن مطالبة الأخير بوقف اللقاءات مع الرئيس عباس

بالفيديو: لحظة إصابة عدد من جنود الاحتلال خلال المواجهات في القدس المحتلة

عشرات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال مشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف في القدس (صور وفيديوهات)

الأخبار الرئيسية

بينيت يقرر استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين

20220517115712

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله

اعمار

هل انسحبت طواقم الإعمار المصرية من قطاع غزة ؟

بالصور: موقع استقصائي يكشف تفاصيل جديدة عن جريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة

screenshot-٢٠٢٢٠٥١٧-٠٨١٤٢٦-multiple-accounts-1652764500

اصابة فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة

الاتصالات الفلسطينية