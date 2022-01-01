النائب العام يبحث مع نقيب الصحفيين ملف اعتداءات الاحتلال على الصحفيين

رام الله / سما /

بحث النائب العام أكرم الخطيب، اليوم الثلاثاء، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، ملف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين.

وأطلع أبو بكر النائب العام على مخرجات اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب والحشد الدولي ضمن جهود ملاحقة الاحتلال على كافة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، خاصة جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، أمام المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

بدوره، أشاد النائب العام بجهود نقابة الصحفيين في مجال الدفاع عن حق الصحفيين الفلسطينيين بالعمل في بيئة آمنة رغم الظروف الصعبة والمخاطر التي يتعرضون لها، مؤكداً ان النيابة العامة تعمل على متابعة وتوثيق كافة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحفيين وكافة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأنها لا تزال مستمرة بإجراءاتها التحقيقية في جريمة اغتيال أبو عاقلة.