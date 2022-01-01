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فيديو مرعب.. طائرة تسقط على سيارة بداخلها امرأة وطفلان

الثلاثاء 17 مايو 2022 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مرعب.. طائرة تسقط على سيارة بداخلها امرأة وطفلان



وكالات / سما /

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون، من جراء سقوط طائرة صغيرة فوق جسر واصطدامها بسيارة، في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

ووقع الحادث المأساوي قبل الظهيرة بقليل، على جسر "هولفر إنليت"، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور على الجسر.

وقال مسؤولو إدارة الطيران الفيدرالية إنه كان هناك 3 أشخاص على متن طائرة "سيسنا 172" ذات المحرك الواحد، التي تحطمت إثر فقدانها محركها، مما أدى إلى سقوطها واصطدامها بمركبة "سيئة الحظ"، ثم احتراقها.

وقال ألفارو زاباليتا المتحدث باسم شرطة ميامي ديد، إن الطائرة اصطدمت بالسيارة وجها لوجه.

وتمكن شخصان من مغادرة الطائرة المنكوبة، فيما عثر على جثة الضحية الوحيد بعد إخماد الحريق، وتم التعرف على المتوفى على أنه نارسيسو توريس البالغ من العمر 36 عاما، وهو مراقب حركة جوية كان يعمل في برج مراقبة الحركة الجوية في ميامي.

وأفاد مسؤولو الإنقاذ أن 5 أشخاص أصيبوا، من بينهم اثنان كانا على متن الطائرة ونقلا إلى مستشفى محلي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة ميامي أن امرأة وطفلين يبلغان من العمر عامين و6 أعوام، كانوا في السيارة المنكوبة، ونقلوا إلى المستشفى أيضا، لكنهم لم يتعرضوا لإصابات خطيرة.

ولفت إلى "أنه لأمر معجزة أن تسافر في مركبة، ثم تصطدم وجها لوجه بطائرة ويكون الجميع بخير، لذلك نحن ممتنون. لكنه لا يزال من المؤسف أننا فقدنا أحدا في هذا المشهد".

#طائرة #سيارة #جسر #امريكا

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